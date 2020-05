Scozia e Malta: campionati finiti

Il Celtic è stato proclamato campione di Scozia. La Federazione ha accolto la decisione unanime dei club di non riprendere il campionato. Il Celtic si aggiudica così per la nona volta consecutiva, la 51' della propria storia, la Scottish Premiership. Rangers e Motherwell ai preliminari di Europa League, Hearts retrocesso. Il Celtic aveva ben 13 punti di vantaggio sui Rangers, ma il titolo è stato assegnato tenendo conto della media punti rispetto alle gare giocate.

Nella Scottish Premiership ci sono 12 squadre che si affrontano tre volte. Le prime sei della classificate giocano una seconda fase per lo scudetto con gare di sola andata mantenendo i punti già conquistati, mentre le altre sei squadre giocano per evitare la retrocessione. Ogni squadra gioca 38 partite.

Sospeso anche la Premier League di Malta. Lo ha annunciato la Federcalcio con un comunicato, chiarendo che in una prossima riunione saranno prese le decisioni in merito all'assegnazione del titolo, così come la scelta delle squadre partecipanti alle coppe europee e le retrocessioni.