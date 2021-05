SERIE A Scudetto: l'Inter invita i tifosi a festeggiare rispettando le norme anti-Covid

Scudetto: l'Inter invita i tifosi a festeggiare rispettando le norme anti-Covid.

Sul sito del club una nota con le raccomandazione per i festeggiamenti. “FC Internazionale Milano rinnova l’invito ai propri tifosi a festeggiare responsabilmente la vittoria del 19° scudetto, rispettando tutte le disposizioni in vigore per contrastare la pandemia di Covid-19.”

L'invito è quello di evitare assembramenti e situazioni rischiose. Per continuare a festeggiare in sicurezza la vittoria dello Scudetto, il Club sta inoltre valutando l’opportunità di mostrare la coppa ai tifosi. Tempi e modalità dell’attività saranno comunicati successivamente.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: