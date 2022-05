Scudetto Milan: in 50mila nella notte rossonera, a Rimini tifosi in piazzale Fellini

Milan campione d'Italia per la 19ma volta. Lo scudetto torna rossonero dopo 11 anni. Sassuolo battuto 3-0 a Reggio Emilia con doppietta di Giroud e gol di Kessie. Festa a Milano con 50 mila persone. A Rimini i tifosi del Diavolo si sono dati appuntamento, come tradizione, in piazzale Fellini per il tuffo nella fontana dei 4 cavalli. Alle 18 il tour celebrativo della squadra di Pioli per le vie di Milano. Rubata la medaglia al mister: la Lega Serie A oggi gliene darà un'altra. All'Inter non è bastato il 3-0 alla Sampdoria per raggiungere i rossoneri. Salva la Salernitana, nonostante il 4 a 0 con l' Udinese. Va in B il Cagliari, 0-0 a Venezia. Spezia-Napoli 0-3.



