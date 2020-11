SERIE C Seconda rimonta consecutiva dell'Arezzo e la Triestina non riesce a gestire il doppio vantaggio Triestina avanti 2-0 con i goal di Gomez e Rizzo. Poi la risposta della squadra di Camplone con Pesenti e Zuppel

Bastano 55 secondi per indirizzare la partita, il colpo di testa di Gomez sull'angolo battuto da Giorico da il vantaggio agli alabardati in apertura e Gautieri sente odore di primato. L'inizio di gara della Triestina è devastante perchè dopo 5 minuti è già doppio vantaggio. Sul lancio dalla sinistra controllo a seguire di Petrella, arriva di slancio Rizzo che fa partire un rasoterra imprendibile per Tarolli. Segni di risveglio Arezzo con Cutolo dalla lunga, sfera non lontana dal palo. L'errore individuale rovina i piani di Gautieri al tramonto di frazione. Rapisarda, Giorico, Rapisarda, l'esperto esterno scarica orizzontale, Pesenti intercetta poi scarica un destro sotto l'incrocio dei pali da applausi .



C'è l'errore macroscopico di Rapisarda, ma c'è anche la giocata sontuosa di Pesenti. Partita riaperta. L'Arezzo dimostra di non essere mai domo, era accaduta la stessa cosa domenica scorsa con il Matelica e la rimonta si completa a 12 dal termine. Sul calcio di punizione di Cutolo si forma una mischia, la respinta di Offredi diventa assist per Diego Zuppel 18 anni compiuti il 13 ottobre e l'Arezzo completa la seconda rimonta consecutiva. Ad Arezzo, Arezzo – Triestina 2-2





