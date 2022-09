Seconda sconfitta in Europa per la Juventus. Il Napoli travolge i Rangers

La Juve subisce in casa il Benfica che passa allo Stadium 2-1, rendendo il percorso dei bianconeri in Champions tutto in salita.

Il ko scatena la pioggia di fischi alla squadra, mentre nello spicchio ospiti i 1500 portoghesi festeggiano la dodicesima vittoria in altrettante gare. Illusorio il gol di Milik, Joao Mario su rigore e Neres completano la rimonta di Schimdt. A sei mesi di distanza dall'eliminazione contro il Villarreal, la Juve torna a respirare una notte di Champions allo Stadium, ma il finale è amaro.Al triplice fischio scoppia la contestazione, la Juve è ultima nel girone a quota zero insieme al Maccabi Haifa.



Il Napoli sbanca Ibrox con la vittoria sui Rangers di Glasgow si mantiene a punteggio pieno in testa alla classifica del suo girone di Champions League. Finisce 3-0 per gli azzurri una partita in cui le emozioni si concentrano prevalentemente nella ripresa. Gli azzurri falliscono un calcio di rigore con Zielinski per ben due volte, vanno in vantaggio sempre dal dischetto con Politano e dilagano nel finale con Raspadori e Ndombelè con gli avversari ridotti in dieci uomini per l'espulsione di Sands per doppia ammonizione.