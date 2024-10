Seconda vittoria consecutiva per il Gubbio in trasferta

Gubbio in maglia bianca alla ricerca della seconda vittoria consecutiva in trasferta per accorciare il gap con le prime in classifica. Il Legnago per provare a dare segnali di vita. Proietti da fuori area mette alto. Sul cross dalla destra, accenna all'uscita Venturi, colpo di testa di Svidercoschi, in qualche modo il portiere del Gubbio riesce a coprire.

Svidercoschi, Bombagi tutto ribattuto, poi arriva Franzolini che sfiora il vantaggio Legnago. Padroni di casa che creano altre tre possibilità prima del te, Bombagi bene per Ruggero, Venturi si salva con i piedi, l'azione prosegue e sul cross, si abbassa Svidercoschi per metterla sotto la traversa, riflesso Venturi che mette in angolo. Dal corner di testa in tuffo Franzolini, il portiere rossoblu Giacomo Venturi è un baluardo insuperabile, parata pazzesca dell'ex Reggiana e si resta 0-0 grazie al portierone del Gubbio.

Nella ripresa calano i ritmi ed emerge la squadra più esperta. Sul calcio di punizione dalla tre quarti, una deviazione favorisce il diagonale volante di Rosaia, è un gol che vale oro. Quelli di Taurino potrebbero anche raddoppiare, colpo di testa in tuffo sul quale Rigon si supera. Gubbio che tira un grosso sospiro di sollievo quando non entra, per questione di millimetri, anche il diagonale a botta sicura di Martic.

Allo Stadio Mario Sandrini di Legnago, Gubbio batte Legnago 1-0.