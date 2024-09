SERIE C Seconda vittoria consecutiva per la Spal I ferraresi battono il Carpi 2-1

La Spal vuole dare continuità ai risultati dopo la vittoria in trasferta ottenuta in casa del sestri Levante. Cliente non facile, il Carpi capace di stoppare sempre in Liguria la Virtus Entella nel turno precedente. Rao, imbuca per l'ex Brescia El Kaddouri che non tira mai poi Contiliano e Sorzi lo contengono. La squadra di Dossena muove bene palla, cross preciso per Antenucci, ottimo riflesso di Sorzi. Sempre e solo Spal, Mignanelli in mezzo dopo azione d'angolo, respinge un difensore addosso ad El Kaddouri, e palo pieno. Sempre Spal, Antenucci sterza e va al tiro controllato da Sorzi con quel difficoltà. Poco oltre la mezz'ora si vede anche il Carpi. Rodrick Tcheuna, Melgrati preso in contro tempo, recupera, respinge corto, poi Saporetti serve Cortesi che allarga troppo. Grande occasione Carpi. Il vantaggio Spal è da manuale del calcio : Radrezza per Mignanelli, cross perfetto per Antenucci, torsione e gol meraviglioso. Tre passaggi, tutto di prima, grandissima costruzione Spal. E se il primo è frutto di un azione corale il secondo è la giocata del solista. Rao, udite udite, classe 2006, non ha pressione, ha il tempo di stopparla, guardare dove metterla, e scaricarla dove voleva. Magia Rao. Avanti di due la spal si rilassa e lascia il possesso al Carpi, ed è un bel gol anche quello di Cortesi. Sinistro in buca d'angolo. L'ultimo brivido a pochi minuti dalla fine: Stanzani non riesce a correggere a rete, un pallone comodo, e il risultato non cambierà più. Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, Spal batte Carpi 2-1.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: