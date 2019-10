Seconda vittoria consecutiva per la Triestina che passa 3 a 0 sul campo della Fermana

Fermana - Triestina 0-3

Per Mauro Antonioli un duro debutto in casa. Ancora più difficile mandare giù questa sconfitta originata da un errore di Gemello. Il portiere della Fermana non controlla il fendente di Giorico, sulla respinta tutt'altro che precisa si avventa Costantino e dopo nemmeno 10 è vantaggio Triestina.

L'occasione per pareggiare arriva ad inizio ripresa: rovesciata di Liguori respinta da Lambrughi sulla linea di porta. La gare resta equilibrata fino all'ottantesimo quando Persia già ammonito viene pizzicato per la seconda volta Fermana in 10 e qui finiscono le energie dei gialli che vengono subito puniti da Guido Gomez. Conclusione senza pressione e Alabarda al raddoppio. Partita finita e definitivamente archiviata da Beccaro. A Fermo, Triestina batte Fermana 3-0. Domenica Rimini – Fermana, lunedi Triestina – Fano

Lorenzo Giardi