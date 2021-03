QUALIFICAZIONI QATAR 2022 Secondo ostacolo per San Marino, arriva l'Ungheria di Marco Rossi La partita sarà trasmessa in diretta da San Marino RTV Sport ch 93 DTT domani sera ore 20.45. Ufficializzata l'amichevole con l'Italia

Da un ostacolo ad un altro nel giro di poche ore. Archiviata la sfida con l'Inghilterra con il 5-0 risultato con il quale i biancoazzurri di Varrella sono usciti da Wembley, riapre il San Marino Stadium per ospitare un'altra nazionale, meno prestigiosa rispetto a quella della Regina, ma pur sempre importante e fuori portata come l'Ungheria, reduce dal pareggio pirotecnico 3-3 con la Polonia sempre ad inseguire. Doppio vantaggio ungherese, in gol le due punte che si assomigliano anche come pronuncia Sallai dopo 6 minuti e Szalai in apertura di ripresa. A questo punto black out della Nazionale di Marco Rossi e rimonta polacca nel giro di un minuto con l'ex Milan Piatek e Jozwiak. Il nuovo vantaggio ungherese con Orban sembrava poter essere un punto esclamativo sulla vittoria, prima del solito puntuale sigillo di Robert Lewandowski per il definitivo 3-3.

Rossi, non avrà a disposizione il difensore centrale Fiola, doppio giallo per lui, e dunque salterà il match con San Marino. Varrella, al netto degli stessi assenti di Wembley, ossia Vitaioli, Tomassini, Alessandro Golinucci e lo squalificato Davide Simoncini, ha tutti a sua disposizione. Il CT qualcosa cambierà ma la Nazionale a grandi linee non si discosterà molto da quella vista a Londra. Probabilmente non cambierà nemmeno il “mantra” di Varrella: il gol se lo devono guadagnare. La Nazionale di San Marino deve provare ad azzerare tutti gli errori evitabili. Anche se era nell'aria per la Nazionale sammarinese un'altra grande notizia: l'ufficialità data dalla FIGC dell'amichevole con l'Italia di Roberto Mancini in programma alla Sardegna Arena di Cagliari il 28 maggio alle ore 20.45.

Domani sera stesso orario San Marino – Ungheria in diretta su San Marino RTV Sport canale 93 del digitale terrestre

