Secondo pareggio consecutivo per il Milan ripreso dall'Arezzo nel finale

Orfano di Camarda ormai stabilmente in prima squadra e per la prima volta titolare in Serie A a Cagliari, il Milan trova il vantaggio in apertura con Samuele Longo che approfitta anche dell'errata valutazione di Righetti. Pregevole combinazione Tavernelli - Gaddini, reattivo Torriani. Sul cross dalla sinistra si fa sorprendere la difesa del Milan dal colpo di testa preciso di Tavernelli che ristabilisce la parità.

Insiste l'Arezzo, Pattarello con il sinistro Zukic devia in angolo. Longo tiene di forza e attende l'inserimento di Jimenez, il suo non è nè un cross nè un tiro. Si rifarà con gli interessi poco dopo quando partendo dalla sua metà campo arriva direttamente in porta. Alejandro Jimenez 19 anni ne sentiremo parlare presto anche in altri palcoscenici. Gol pazzesco dello spagnolo per il nuovo vantaggio Milan.

Bomba di Sandri con il sinistro, la sfera si infrange sulla traversa poi i rossoneri non riesco ad approfittare sulla respinta. Ancora Jimenez nella ripresa, sfera non lontana dai pali difesi da Trombini, il quale compie un grande intervento su Longo. Resiste l'Arezzo che divora il pareggio con Ogunseye e poi lo trova a pochi minuti dalla fine su palla inattiva. Il più lesto di tutti è Gucci. Milan Futuro – Arezzo 2-2.