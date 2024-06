EURO 2024 Sedici anni dopo la Turchia supera la fase a gironi in un Europeo

La Turchia batte la Repubblica Ceca per 2-1 e si qualifica per gli ottavi di finale di Euro 2024. Felice per questa qualificazione il CT italiano Vincenzo Montella.

Nel video l'intervista

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: