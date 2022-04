SERIE C Segna il portiere Gagno e il Modena vince al 91esimo Battuta l'Imolese per 2 a 1

Ci sono episodi che spesso decidono un intera stagione e probabilmente questo è uno di quelli. Cominciamo dalla fine e dal primo minuto di recupero di Modena - Imolese. Siamo sull'1 a 1 quando il portiere Riccardo Gagno effettua l'ennesimo rinvio che, complice anche il forte vento, sorprende incredibilmente Gianmaria Rossi, estremo difensore dell'Imolese. E' il gol che fa esplodere di gioia i tifosi gialloblu per una vittoria pesantissima in ottica promozione. Si comincia con una bellissima atmosfera e con oltre diecimila spettatori sulle tribune del Braglia. Al primo affondo la squadra di Tesser sfiora il vantaggio. Sul suggerimento di Mosti, Minesso, sotto misura, centra in pieno la traversa. Poco dopo la mezz'ora, sinistro insidioso di Tremolada che esce, non di molto.

Protesta il Modena per questa trattenuta di Lombardi su Scarsella ma il direttore di gara fa proseguire. Prima del riposo, si vede per due volte anche l'Imolese. Prima il gran sinistro di Padovan, respinto da Gagno poi il destro di Benedetti bloccato dall'estremo difensore gialloblu. La partita si sblocca nella ripresa. Sul diagonale di Armellino, Rossi si oppone ma la palla resta li per il tap in vincente di capitan Pergreffi. A cinque minuti dal termine, l'Imolese perviene al pareggio. Il direttore di gara assegna un calcio di rigore per questo contatto tra Azzi e Belloni. Nonostante le vibranti proteste gialloblu, Liviero si presenta alla battuta, sinistro potente e centrale per l'1 a 1 dei rosso-blu. Un minuto dopo, Rossi si distende e dice di non al colpo di testa di Pergreffi. Poi l'incredibile epilogo, con il gol da 80 metri del portiere Gagno. Una rete che spalanca al Modena le porte della serie B.

