LA RABBIA DEI TIFOSI Segunda division, il Deportivo retrocede in terza serie e i tifosi si arrabbiano 7 giocatori del Fuenlabrada sono risultati positivi al Covid-19 e così la partita è stata rinviata

È caos in Spagna per via della retrocessione del Deportivo in terza serie.

A scatenare la rabbia dei tifosi il rinvio del match di Segunda Division tra Deportivo la Coruna e Fuenlabrada a causa della presenza di 7 positivi al Covid tra le fila degli ospiti.

La squadra galiziana si giocava la permanenza in serie B con Albacete e Lugo, ma la retrocessione è arrivata lo stesso senza giocare a causa delle vittorie dei rivali. La società ora medita di fare ricorso perché il rinvio ha violato la condizione di contemporaneità dei vari incontri.

La partita resta comunque importante per la sorpresa Fuenlabrada che con una vittoria potrebbe ancora regalarsi il sogno playoff.

