Sei gol e tante emozioni in Pescara – FerapiSalò

Allo stadio Adriatico è cominciata nel migliore dei modi per il Pescara che sblocca il risultato dopo appena 5 minuti su palla inattiva. Completamente dimenticato Memushaj libero di colpire di testa senza pressioni. La gioia dura un quarto d'ora perchè la Feralpi la riprende sempre su palla inattiva: calcio di punizione di Di Molfetta per il colpo di testa preciso di Spagnoli, Sorrentino è battuto. Ad inizio ripresa una perla assoluta di Di Molfetta. L'estroso fantasista di Vecchi, riceve, controlla, sterza e fa partire un destro di rara bellezza. Gol meraviglia del numero 7 della FeralpiSalò.

Sulle ali dell'entusiasmo i “Leoni del Garda” trovano il tris. Questa volta è il centrale difensivo Legati a trovare il colpo di testa vincente. La partita per il Pescara sembrava prendere una brutta piega, anche perchè la Feralpi ha il ritorno in casa e la classifica favorevole, ma la voglia e la forza di Cernigoi tutta racchiusa nel gol che dimezza le distanze, dimostra che gli abruzzesi sono ancora vivi. E di li a poco arriva anche il pareggio: Cernigoi, di testa le prende tutte lui, sponda per Rauti che sempre di testa mette dentro, esplode l'adriatico. Partita bellissima, qualificazione ancora tutta da decidere. Allo Stadio Adriatico di Pescara, Pescara – FeralpiSalò 3-3.