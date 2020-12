Sei ko di fila per l'Imolese: la Vis Pesaro passa 2-1 al "Galli"

La Vis Pesaro esce dalla zona play-out, l'Imolese ci entra ed ora sprofonda. Si, perchè sono diventate 6 le sconfitte di fila per gli uomini di Roberto Cevoli che non vincono dalla trasferta di Fano del 18 ottobre. Praticamente, due mesi fa. E pensare che in un primo tempo a dir poco soporifero era arrivato il vantaggio rossoblu: Rondanini intercetta la rimessa laterale della Vis, Polidori si inserisce e serve Morachioli che da pochi passi deposita in rete. Secondo centro in campionato per l'ex giovanili Juventus e Imolese che torna al gol dopo un digiuno durato ben 690 minuti.





La ripresa, però, è un'altra storia. La Vis Pesaro prende le misure e va alla carica: Cannavò appoggia per De Feo, traversone preciso in direzione Lazzari che in sforbiciata batte Siano. I marchigiani, forti dell'immediato pareggio, non si fermano: ingenuità di Siano che, nel tentativo di tenere la sfera in gioco, travolge De Feo. Per il direttore di gara non c'è alcun dubbio, sul dischetto si presenta ancora Lazzari che spiazza l'estremo difensore rossoblu e completa la rimonta. Il 10 della Vis Pesaro vive un pomeriggio di grazia: grande giocata sulla destra, meno la conclusione che si perde di molto sul fondo. Dalla stessa posizione, invece, è ben più pericoloso Nava ma Siano è attento e chiude sul primo palo.





L'Imolese ha una reazione d'orgoglio nel finale: incursione di Morachioli sull'out mancino e sfera all'indietro per Stanco. Sembra una fotocopia dell'1-0 ma questa volta la difesa mura provvidenzialmente. Dal calcio d'angolo successivo, l'ex Modena anticipa tutti sul primo palo ma non inquadra lo specchio della porta. Dopo quattro minuti di recupero, la Vis può festeggiare per un successo pesantissimo in ottica salvezza.