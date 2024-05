EUROPA LEAGUE Semifinali Europa League: Atalanta per la storia, Roma per l'impresa La Dea riceve il Marsiglia forte del pari esterno, i giallorossi dall'imbattuto Leverkusen per ribaltare lo 0-2 dell'Olimpico.

L'Atalanta per la storia, la Roma per la missione disperata. Dopo la Fiorentina in Conference l'Italia punta a piazzare almeno un'altra squadra in finale di Europa League e, stanti i risultati dell'andata, il grosso delle fiches vanno sulla Dea. Strappato l'1-1 a Marsiglia si gioca tutto in casa e un successo varrebbe la prima qualificazione di sempre all'ultimo atto di una coppa europea. E nonostante i differenti palmares ci arriva quasi da favorita, l'Atalanta, perché lo scalpo del Liverpool e l'esplosione di Scamacca un po' di rumore l'hanno fatta. Il centravanti – per cui Gasset studia un trattamento speciale – sarà nel tridente con Kopmeiners e uno tra Lookman e De Ketelaere. Per il resto Musso in porta, Scalvini, Hien e Djimsiti dietro, Zappacosta, De Roon, Ederson e Ruggeri a centrocampo. Sull'altro fronte tanti ex Serie A, da Aubameyang, (capocannoniere di Europa League con 10 reti), Veretout e Kondogbia e il portiere ex Roma Pau Lopez.

Roma che invece ha bisogno di una delle sue rimonte impossibili: in casa del Leverkusen, stravincitore della sua prima Bundesliga e mai ko in 48 partite stagionali, e con l'obbligo di vincere con almeno due reti di scarto, per pareggiare lo 0-2 dell'Olimpico. Con Lukaku ed El Shaarawy dovrebbe esserci il recuperato Dybala, altrimenti uno tra Abraham e Azmoun; Smalling e Ndika sono in ballottaggio per un posto nella difesa con Spinazzola, Mancini e Celik davanti a Svilar, in mediana Cristante, Paredes e Pellegrini. Per Xabi Alonso dubbio davanti tra l'ex Schick e Boniface, con Wirtz e Adli a supporto.

