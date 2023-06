SERIE C Semifinali playoff, tutto in bilico in vista del ritorno Il Cesena riceve il Lecco al Manuzzi con due risultati su tre a disposizione, Pescara e Foggia ripartono dal 2-2.

Non c'è mai nulla di scontato in questi playoff e anche per il Cesena, unica delle seconde classificate ancora in gioco, vietato abbassare la guardia. A Lecco il Cavalluccio ha mostrato tutta la sua forza, l'ha vinta ma, nonostante potesse finire in goleada, non l'ha chiusa. Al Manuzzi avrà a disposizione due risultati su tre, forte del 2-1 conquistato in Lombardia. Ma occhio a dare per morto il Lecco che nei quarti ha già ribaltato un ko interno passando 3-1 sul campo del Pordenone, al quale sarebbe bastata anche la sconfitta di misura in virtù del fattore classifica. Che stavolta non c'è, perché in caso di parità nei 180' si andrà ai supplementari. Toscano ritrova il bomber Corazza – all'andata fuori nel riscaldamento - mentre Brambilla non recupera.

Tutto in bilico invece tra Pescara e Foggia, reduci dal 2-2 spettacolo dello Zaccheria. Spettacolo da sempre marchio di fabbrica di Zeman e Delio Rossi, un lusso per la categoria: già allievo e maestro, ambedue più volte protagonisti su entrambe le panchine e con un lungo trascorso in Serie A. Proprio come Pescara e Foggia, realtà dal passato importante che provano, quantomeno, a riprendersi la cadetteria.

