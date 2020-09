CASO BLATTER - PLATINI Sepp Blatter interrogato a Berna Oggi Blatter è stato risentito dal Procuratore Hildebrand.

Sepp Blatter interrogato a Berna.

L'inchiesta aperta in Svizzera contro Sepp Blatter per un versamento non tracciato al francese Michael Platini da due milioni di franchi si arricchisce di un nuovo capitolo. Quel pagamento sospetto era costato, ai due, una sospensione di diversi anni da parte della giustizia sportiva, sospensione che aveva tra l'altro impedito a Platini, ex presidente dell'Uefa, di candidarsi alla presidenza della Fifa. Oggi Blatter è stato risentito dal Procuratore Hildebrand.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Arrivato in prima mattinata presso la sede del Ministero Pubblico della Confederazione a Berna l'ex Presidente della Fifa ha dichiarato che “ è arrivato il momento di parlare di questo dossier che dura da cinque anni e di cui non mi sono mai state poste domande, quindi sono felice di poter dare informazioni al riguardo" L'indagine, avviata nel 2015, sta esaminando il pagamento che Platini ha ricevuto dalla FIFA nel 2011 per un lavoro di consulenza concluso nel 2002, con l'accusa di "complicità in gestione scorretta, appropriazione indebita e falsificazione".



I più letti della settimana: