Oggi Walter Nicoletti avrebbe compiuto 67 anni. E proprio in questa ricorrenza è stata organizzata dagli amici e familiari una serata di beneficenza per onorarne la memoria. L'appuntamento è al Teatro Poggio Torriana per uno spettacolo che avrà tra i tanti ospiti l'imitatore del Bagaglino, Carlo Frisi e il cantastorie Nevio Bedin. Presenta la serata Roberto Chiesa.

Il ricavato sarà devoluto alla onlus “Paolo Onofri” di Santarcangelo, da sempre sostenuta dal Mister.