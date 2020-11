Serata di gala per Inter e Atalanta

Champions League questa sera due italiane in campo Inter e Atalanta. I neroazzurri di Antonio Conte affrontano la favorita del girone in grande difficoltà dopo i primi due turni. Il solo punto conquistato dai blancos di Zidane li costringe a vincere con l'Inter per non complicarsi ulteriormente la vita. Anche l'inter non può permettersi passi falsi dopo i due pareggi nelle prime due giornate. Al Di Stefano di Madrid una sfida molto delicata per entrambe.

Diversa la gara tra Atalanta e Liverpool. Oltre al fascino che rappresenta questa partita per l'Atalanta c'è la possibilità di dimostrare che i neroazzurri di Gasperini hanno raggiunto una dimensione europea. Entrambe le partite si giocano alle ore 2.