Il Rimini cade a Seravezza. Decide un gol di Vanni al 18° del primo tempo. Sconfitta anche per il Mezzolara per 3-2 a Ghivizzano: doppio vantaggio per i padroni di casa con Cargioli e Fazzi. Rimonta Mezzolara con Sala e Selleri. Definitivo 3-2 ad opera di Fazzi e dunque doppietta per lui.