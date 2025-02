CHAMPIONS LEAGUE Sérgio Conceição: "Mi assumo tutte le responsabilità". Gian Piero Gasperini: "Contento del percorso" Male per le italiane la serata di Champions con Milan e Atalanta fuori dalla competizione. Le considerazioni dei tue tecnici

Sérgio Conceição allenatore Milan :"In questo non passaggio il responsabile non Teo o altri singoli, no, sono io il responsabile. Dopo all'interno prendiamo tutte le nostre responsabilità in spogliatoio. Comunque fuori sono io il responsabile per queste sconfitte, sono sempre io, perché sicuramente Teo già ha dato tanto al Milan. Io ho fatto dei errori nella mia carriera come giocatore e come allenatore, continuo a farli oggi. Siamo arrabbiati, non è che sono qua per dire o per far passare che non c'è successo niente.

Gian Piero Gasperini. allenatore Atalanta": Non mi è piaciuto l'espulsione di Toloi, mi dispiace perché aveva fatto un'ottima partita. Oltretutto dopo un lungo periodo di infortuni così adesso mi sembra anche recuperato per noi. E questo è stato un brutto episodio, non deve saltare i nervi perché l'Atalanta comunque esce con dignità da questa Champions. Ha fatto dieci partite, giocando delle partite sempre molto aperte. Ha fatto delle ottime gare nel girone anche con Barcellona, con Real Madrid, con Arsenal, non solo le altre. Ha fatto veramente un bel percorso in Champions. Queste due partite sono state un po' figli anche di episodi che sono andati nella direzione giusta.











Male per le italiane la serata di Champions con Milan e Atalanta fuori dalla competizione.

Nel video le considerazioni dei tue tecnici Sérgio Conceição e Gian Piero Gasperini.

