SERIE A Sergio Floccari: “Ricordo sempre con orgoglio il goal nel derby al Cesena” L'attaccante della Spal dal ritiro di Ferrara non si sbilancia sulla ripresa del campionato. Floccari, ricorda i suoi trascorsi con il Rimini, e per il futuro non esclude che la sua esperienza possa essere utile al calcio sammarinese

Con le nuove regole potrebbe diventarlo tra due anni, quando ne saranno trascorsi dieci dal suo matrimonio con Maria Elisa. Sergio Floccari sta trascorrendo questo periodo a Ferrara da dove si collega con RTV. Floccari, di goal in carriera ne ha fatti 115 ma c'è ne uno che nonostante la sconfitta resta nella storia dei derby di Romagna. Era il 28 marzo 2004 quando con questo capolavoro portò il Rimini sullo 0-2 a Cesena, poi nella ripresa l'incredibile ribaltane. Legato sentimentalmente in Repubblica, Floccari conosce molto bene le peculiarità del calcio sammarinese e chissà che un giorno la sua grande esperienza possa giovare ad una squadra di club o alla stessa Nazionale. Naturalmente tutte le sue energie sono concentrate sulla Spal. Come tanti giocatori si tiene in forma con i programmi a lui inviati dallo staff tecnico. Floccari sa perfettamente che la ripresa non sarà semplice, e se si dovesse tornare in campo la salvezza non è impossibile ma resta complicata



