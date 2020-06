CALCIO FEMMINILE Seria A femminile: alle 15 si decide sulla ripartenza

Questo pomeriggio alle 15:00 si deciderà il destino della Serie A femminile con la riunione fra il presidente della Divisione Femminile Ludovica Mantovani e i rappresentanti delle dodici società del massimo campionato. La FIGC spinge per la ripresa - anche per favorire la Nazionale che tornerà in campo a settembre - mentre i medici sociali nella giornata di ieri hanno espresso la loro contrarietà. I club sono al momento divisi fra chi spinge per ripartire e chi no, anche per via del protocollo sanitario giudicato troppo costoso.



