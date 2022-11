SERIE A Serie A, 14^ giornata. Inter, goleada al Bologna L'Atalanta perde 2-1 a Lecce. Roma solo 1-1 in casa del Sassuolo.

L'Inter schiaccia 6-1 il Bologna nella sfida valida per la 14esima giornata di Serie A e sale momentaneamente al quarto posto in classifica, agganciando l'Atalanta. Il rocambolesco gol di Lykogiannis (22') spaventa i nerazzurri, che però la ribaltano già nel primo tempo con le reti di Dzeko (26'), Dimarco (36') e Lautaro (42'). Nella ripresa c'è spazio per la doppietta del terzino azzurro (48'), per il rigore trasformato da Calhanoglu (59') e per la zampata di Gosens (76'), che rendono pesantissimo il passivo per i ragazzi di Motta.

Impresa del Lecce in casa contro l’Atalanta e i pugliesi mettono in cascina pesanti punti salvezza, mentre la squadra di Gasperini incappa nel secondo ko di fila (il terzo nelle ultime quattro) e si allontana dalla vetta a -11 dal Napoli. Sono Baschirotto e Di Francesco nel giro di due minuti a regalare il 2-1 a Baroni, inutile il gol della bandiera di Zapata tutto nel primo tempo.

Sassuolo-Roma 1-1. Al Mapei Stadium è stata la serata del ritorno al gol dei centravanti dopo ottanta minuti di occasioni da una parte e dall'altra. Dopo gli errori di Shomurodov da una parte e Laurienté dall'altra, a dieci minuti dalla fine Abraham ha sbloccato la sfida con un colpo di testa poderoso in area di rigore su cross di Mancini. Dopo l'inglese però è toccato al centravanti del Sassuolo, Pinamonti ritornare al gol anticipando Smalling sul primo palo per il pareggio.



Torino-Sampdoria 2-0 e Fiorentina-Salernitana 2-1. Oggi i posticipi Verona-Juventus alle 18:30 e Lazio-Monza alle 20:45.

