Serie A: alla Lazio il derby contro la Roma per 3-0

Nell'anticipo della 18a giornata di Serie A, la Lazio travolge 3-0 la Roma e si riporta in piena corsa Champions League. Il derby di campionato numero 153 non ha praticamente storia, con i giallorossi mai in partita. La serata nera di Ibanez comincia con una scivolata su un rinvio, con la palla che sbatte contro Lazzari e arriva a Immobile che non sbaglia (14'). Il brasiliano perde poi il duello con Lazzari che serve Luis Alberto per il 2-0 (23'). Lo spagnolo fa doppietta e tris al 67'.