SERIE A Serie A, Allegri: "Domani ci aspetta una partita da vincere, l'Empoli va rispettato"

Vigilia di Juventus - Empoli, con i bianconeri vogliono mantenere il primato in classifica, con una gara in più rispetto all'Inter, in vista dello scontro diretto.

Nel video un estratto dalla conferenza stampa

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: