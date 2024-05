SERIE A Serie A, Cagliari-Fiorentina 2-3: la Viola si assicura l'Europa Standing ovation, cori e striscioni per Ranieri

Serie A, Cagliari-Fiorentina 2-3: la Viola si assicura l'Europa.

La Fiorentina batte 2-3 il Cagliari nell’anticipo della 38esima e ultima giornata di Serie A, garantendosi almeno l’ottavo posto in classifica e un posto in Europa per la prossima stagione. Ad aprire le danze nella folle serata dell’Unipol Domus è un gioiello di Bonaventura al 39’, ma è nella ripresa che succede di tutto: i padroni di casa la ribaltano con Deiola e Mutandwa, quando sembra fatta Nico Gonzalez trova il pari e nell’ultimo dei ben 13’ di recupero la decide un rigore di Arthur.

Standing ovation e quasi due minuti di applausi ininterrotti: l'ultima gara di Ranieri in serie A è iniziata così, anche se poi la partita si chiude con una beffa. Vincenzo Italiano è invece certo di aver portato i suoi almeno in Conference, ha ancora due match a disposizione per centrare l’Europa League. La strada più semplice, naturalmente, è quella che passa per la vittoria nella finale di mercoledì prossimo contro l'Olympiakos, altrimenti servirà battere l'Atalanta nel recupero del 2 giugno e sperare in un ko della Lazio contro il Sassuolo (i viola sarebbero settimi per differenza reti).

