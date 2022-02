SERIE A Serie A, derby della Mole: finisce 1-1 tra Juventus e Torino

Finisce in parità 1-1 il 154° derby della Mole in Serie A tra Juventus e Torino, un risultato che frena la corsa Champions dei bianconeri, ora con tre punti di vantaggio sull'Atalanta che ha però due partite in meno. Il Toro parte bene, ma sono i padroni di casa a passare grazie a un colpo di testa di De Ligt, l'unico centrale di ruolo a disposizione di Allegri. I granata non si disuniscono, giocano alla pari e trovano il pareggio al 62', grazie a una girata al volo di Belotti su assist di Brekalo. Infortuni per Dybala, Pellegrini e Bremer.

