Serie A: fa festa il Sassuolo, niente contro sorpasso dell'Inter

Fa festa il Sassuolo a San Siro, l'Inter fallisce il controsorpasso al Milan (che resta a +2). Occasione sprecata dai nerazzurri, senza Brozovic e spenti dopo la Champions. Ma anche merito degli emiliani che dominano a lungo e passano nel primo tempo con l'uno-due Raspadori-Scamacca. Annullato nel finale un gol di De Vrij per fallo di mano di Dimarco.

Nell'anticipo di mezzogiorno, colpo della Fiorentina, che batte 1-0 l'Atalanta, accorcia a -2 dai bergamaschi ed è pienamente in lotta per la zona Champions. Decide Piatek dopo 11' della ripresa. Pari 1-1 tra Venezia e Genoa, gol di Henry e Ekuban. Udinese-Lazio, in serata, finisce 1-1.