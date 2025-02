SERIE A Serie A, Fiorentina-Inter 3-0

La Fiorentina ha battuto 3-0 l'Inter nel recupero della sfida valida per la 14a giornata di Serie A interrotta dopo 17 minuti per il malore a Bove lo scorso dicembre. Al Franchi, la formazione di Palladino con una prestazione intensa e aggressiva ha trovato le reti della vittoria nella ripresa. Al 60' Ranieri è stato il più lesto a sfruttare un calcio d'angolo in attacco, mentre al 68' è stato Kean a capitalizzare l'assist di Dodo sul secondo palo con un colpo di testa. A un minuto dalla fine il centravanti ha firmato la doppietta sfruttando l'errore di Dimarco. Niente aggancio in testa alla classifica per l'Inter, che resta a -3 dal Napoli, mentre la Fiorentina ha raggiunto la Lazio al quarto posto.

