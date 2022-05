Si chiude con la vittoria casalinga della Fiorentina 2-0 sulla Roma la 36esima giornata della Serie A. La Viola approfitta della stanchezza dei giallorossi dopo la Conference League e chiude i conti nei primi minuti con Nico Gonzalez su rigore e Bonaventura. Nel finale si rivede in campo Spinazzola. Adesso è lotta per l’Europa, con la squadra di Italiano che aggancia proprio Mourinho a 59 punti e in loro compagnia c’è anche l’Atalanta.