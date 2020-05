Serie A: giovedì l'incontro decisivo con il Governo

E' in programma per giovedì l'incontro tra la FIGC, la Lega Calcio e i rappresentanti di Governo per decidere sulla ripresa del campionato di serie A. Intanto oggi il Consiglio di Lega, valuterà le possibilità di ripartire con i recuperi della 25' giornata (Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Torino-Parma e Verona-Cagliari) il 13 giugno e così rinviare lo svolgimento della giornata, la 27', al 20 giugno. La chiusura della serie A sarebbe sempre prevista per il 2 agosto.