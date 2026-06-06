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Serie A, il calendario: Inter e Juve partono da Monza e Frosinone, ma ci sono subito dei big match

I campioni d'Italia e i bianconeri esordiranno contro due neopromosse, poi si sfideranno alla 19a. Il 3° turno sarà super

6 giu 2026
Foto: Lega Serie A
Foto: Lega Serie A

Saranno Monza e Frosinone, due delle tre neopromosse, le prime sfidanti di Inter e Juventus nella prossima Serie A, che, ironia della sorte, chiuderà il girone d'andata proprio con il derby d'Italia. È stato sorteggiato ieri il calendario della stagione 2026/27 del campionato, il primo con tre soste per le Nazionali (cosa che riguarderà tutti i campionati europei) invece delle ormai classiche quattro.

Detto di Inter e Juventus, la terza delle strisciate - il Milan, ancora senza allenatore - affronterà il Torino, in trasferta, mentre la terza delle neopromosse, il Venezia, ospiterà il lecce. La sfida più suggestiva della giornata d'esordio si giocherà a Roma, tra i giallorossi e la Fiorentina, ma sarà interessante anche la gara di Bologna, tra rossoblù e Lazio. Ci sono poi il Napoli, secondo nell'ultimo campionato, impegnato a Genova, il Como, che andrà a Udine, l'Atalanta, che ospiterà il Sassuolo, e l'incrocio tra Parma e Cagliari.

La prima partita di cartello sarà già alla seconda giornata, con il Napoli che ospiterà il Como, ma già il terzo sarà un turno di fuoco, con Roma-Atalanta, Juventus-Milan e Inter-Napoli. Si replicherà alla 10a giornata, con il derby di Milano e la sfida tra Juventus e Napoli. Alla 15a toccherà al derby di Roma, alla 18a a quello di Torino.

Anche se nel turno finale del campionato non si potranno disputare dei derby, le ultime tre giornate proporranno comunque degli scontri potenzialmente interessanti per l'alta classifica, soprattutto il 36°, con Milan-Roma, Como -Atalanta e Juventus-Inter, mentre Roma-Como e Inter-Lazio, nel 37°, e Napoli-Atalanta, nel 38°, dovrebbero essere gli ultimi big match. Si parte nel fine settimana del 22-23 agosto, si chiude in quello del 30-31 maggio.




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