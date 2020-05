Serie A, il CTS dà il via libera agli allenamenti. Il 28 maggio la data della ripartenza? Non ci saranno il maxi ritiro né la quarantena di gruppo: se un giocatore risulterà positivo, sarà isolato solo lui.

Serie A, il CTS dà il via libera agli allenamenti. Il 28 maggio la data della ripartenza?.

Il comitato tecnico scientifico ha validato il protocollo scritto dai consulenti medici di Federcalcio e Lega Serie A e autorizzato gli allenamenti di gruppo. Il nuovo testo consentirà di evitare le due settimane di ritiro obbligatorio dentro il centro sportivo, coi giocatori che, per ragioni di sicurezza, saranno regolarmente sottoposti ai tamponi. E se ci fosse un caso di positività verrebbe isolato solamente il calciatore in questione, mentre il resto del gruppo potrebbe continuare ad allenarsi. La conferma ufficiale è arrivata dal ministro dello sport Spadafora, che ha aggiunto: "Il 28 maggio ci sarà la riunione per decidere l'eventuale data per la ripartenza del campionato".



I più letti della settimana: