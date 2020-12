INFRASETTIMANALE Serie A in campo, il pre-partita di Conte, Prandelli e Mihajlovic

Sei le partite in programma alle 20:45. L'Inter riceve il Napoli e Conte fa la conta dei disponibili. Il Sassuolo va da una Fiorentina in crisi, che Prandelli mette in guardia sugli obiettivi stagionali. Il Bologna riparte dallo Spezia, suo carnefice in Coppa Italia. Una partita che Mihajlovic, al netto del risultato, replicherebbe volentieri.

