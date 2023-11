Serie A: Inter in testa, derby romano finisce in pari

L'Inter torna in testa alla Serie A prima della sosta con la vittoria 2-0 sul Frosinone a san Siro, sigillata da una magia di Di Marco e da un rigore di Calhanoglu. Nerazzurri a +2 sulla Juve. Sconfitta shock per il Napoli, che crolla in casa con l'Empoli nel recupero. Azzurri fischiatissimi, Garcia a un passo dall'esonero. Finisce pari senza reti il derby di Roma. Fermata sull'1-1 l'Atalanta a Udine (Ederson nel recupero rimedia al gol di Wallace).

La Fiorentina batte al Franchi il Bologna per 2-1. Reti di Bonaventura e Zirkzee su rigore, decide ancora dagli 11 metri Gonzalez. Guai in casa Milan: lesione di primo grado al bicipite femorale per Leao e 2-3 settimane di prognosi.

