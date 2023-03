SERIE A Serie A. Inter vince ed è seconda, Roma batte Juve e aggancia Milan Oggi i posticipi Sassuolo-Cremonese alle 18:30 e Torino-Bologna alle 20:45.

Nella 25ma di Serie A l'Inter vince 2-0 a San Siro col Lecce ed è seconda a -15 dal Napoli, mentre la Roma in casa batte 1-0 la Juventus e aggancia il Milan.

I nerazzurri di Inzaghi hanno liquidato la pratica salentina riprendendo il secondo posto in solitario. Sfida sbloccata da Mkhitaryan al 29' al termine di una ripartenza impostata da Gosens e rifinita in area da Barella. A inizio ripresa il raddoppio con il destro vincente di Lautaro Martinez sul primo palo su assist di Dumfries. Per il Lecce, sempre a +9 sulla zona retrocessione, seconda sconfitta di fila in campionato.

La Roma batte 1-0 la Juventus e sale al quarto posto in classifica, agganciando il Milan a quota 47 punti. A decidere il match è un lampo di Gianluca Mancini, che si inventa un gran gol dalla distanza al 53'. I bianconeri colpiscono tre pali, uno nel primo tempo e due nel secondo, ma non riescono a creare i presupposti per ribaltarla. Nel finale incredibile rosso a Kean, entrato in campo da 40 secondi, per un fallo di reazione su Mancini. Allegri cade dopo 4 vittorie consecutive, resta a quota 35 e frena la sua rincorsa all'Europa.



Oggi i posticipi Sassuolo-Cremonese alle 18:30 e Torino-Bologna alle 20:45.

