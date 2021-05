SERIE A Serie A: Juve e Milan in Champions, Napoli in Europa League

Si è chiuso ieri sera il campionato di calcio di Serie A, decretando gli ultimi verdetti: Juventus e Milan in Champions, Napoli in Europa League e Roma in Conference. I bianconeri hanno vinto 4-1 a Bologna, i rossoneri 2-1 in casa Atalanta; 1-1 casalingo per gli azzurri col Verona, 2-2 della Roma in trasferta contro lo Spezia. Inter-Udinese 5-1, Sassuolo-Lazio 2-0 e Torino-Benevento 1-1.

