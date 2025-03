Serie A: l'Inter allunga sul Napoli; crollano Juventus e Lazio

Serie A: l'Inter allunga sul Napoli; crollano Juventus e Lazio.

Nella 29ª giornata di Serie A, l'Inter ha trionfato per 2-0 in trasferta contro l'Atalanta, grazie alle reti di Carlos Augusto e Lautaro Martínez, portandosi così a +3 sul Napoli, che ha pareggiato 0-0 a Venezia. La Juventus ha subito una pesante sconfitta per 3-0 in casa della Fiorentina, mentre il Bologna ha travolto la Lazio con un netto 5-0, superando i bianconeri in classifica. La Roma ha ottenuto una vittoria di misura per 1-0 sul Cagliari.

Questi risultati delineano una classifica che vede l'Inter al comando con 64 punti, seguita dal Napoli a 61 e dall'Atalanta a 58.

