Serie A: l'Inter non fa sconti, 5-0 al Frosinone

Serie A: l'Inter non fa sconti, 5-0 al Frosinone.

L'Inter torna a vestire l'abito buono e a distanza di una settimana dal KO col Sassuolo ritrova la vittoria a Frosinone nell'anticipo della 36^ giornata. I neo campioni d'Italia si impongono per 5-0 e sfondano quota 90 (92) per la terza volta nella loro storia. Frattesi (18') mette il suo marchio su un primo tempo equilibrato, poi serve l'assist per il bis di Arnautovic (60'). Qui si chiude la gara, col crollo ciociaro: Buchanan (77'), Lautaro (80') e Thuram (84') calano il pokerissimo. Ora Di Francesco rischia il sorpasso da parte dell'Udinese. Oggi si giocano Napoli-Bologna (18:00) e Milan-Cagliari (20:45).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: