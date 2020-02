Serie A: la Lega comunica la data dei rinvii, 13 maggio e l'Italia si divide

Caos totale. La Lega calcio di Serie A ha ufficializzato il rinvio di Juventus - Inter e delle altre quattro partite di questo fine settimana previste a porte chiuse, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina. La finale di Coppa Italia, inizialmente in calendario il 13 maggio data in cui si recupereranno le partite citate, si giocherà il 20. L'Italia si divide su una decisione che fa molto discutere. Oltre al calendario congestionato il match che può decidere una stagione slitta di oltre 70 giorni. Fermo restando che la salute dei cittadini è nettamente in vantaggio su tutto, si discute sul fatto che mercoledi 4 marzo l'Allianz Stadium di Torino verrà riaperto per il ritorno della semifinale di Coppa Italia Juventus – Milan ai soli piemontesi. In soli tre giorni cambia lo scenario, perchè? La priorità è stata quella di salvaguardare l'immagine del Paese, non dare in mondovisione la diretta di Juventus – Inter senza pubblico. Il Direttore Generale dell'Inter Giuseppe Marotta inoltre si chiede cosa succederà nel prossimo weekend. E i tifosi? Pareri discordanti, per qualcuno è una farsa per qualcuno è giusto cosi.