Serie A: Milan riacciuffa Inter in testa, primo successo Juve.

Il Milan batte 2-0 il Venezia nella quinta giornata di Serie A e aggancia l'Inter a quota 13 punti in classifica. Con tante seconde linee in campo i rossoneri dominano fin dall'inizio, creano molto, ma devono attendere il secondo tempo e l'ingresso di Theo Hernandez per sbloccarla: il francese prima serve a Diaz l'assist per il vantaggio (68'), poi sigla la rete che chiude il match (82'). Lagunari fermi al terzultimo posto.

Con il 2-3 sullo Spezia, invece, la Juventus porta a casa la prima vittoria stagionale nelle prime cinque gare di campionato. Al Picco gol ed emozioni. Kean (28') sblocca la gara con un destro dal limite, poi i liguri ribaltano il risultato con Gyasi (33') e Antiste (49'). Reti a cui i bianconeri rispondono pareggiando con Chiesa (66') e siglando il gol partita con De Ligt (72'). Nel finale parata super di Szczesny.

Oggi, alle 18:30, il Napoli scenderà in campo a Genova contro la Samp: l'obiettivo è centrare la quinta vittoria di fila e tornare da solo in testa. In campo anche Torino-Lazio e Roma-Udinese.

