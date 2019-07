Serie A: Napoli cinque gol alla Feralpisalò

SRV_AMICHEVOLE_NAPOLI_-_FERALPI_210719

Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Benevento di Filippo Inzaghi, il Napoli batte 5-0 la Feralpisalò, squadra inserita nel girone B della prossima serie C con le squadre emiliano-romagnole. E' la penultima amichevole prima della partenza per la tournée in Europa e America degli azzurri. Un buon test per il Napoli che sblocca la partita dopo 5 minuti con un gol di Manolas al debutto su punizione calciata da Mario Rui. Il primo tempo si chiude con gli azzurri avanti 1-0. Nella ripresa le altre quattro reti del Napoli. Su un errore della difesa della Feralpisalò la rete di Verdi per il 2-0 napoletano. Al 58' è 3-0 su un calcio d'angolo battuto da Callejon e questa volta il colo di testa è di Tonelli. La doppietta la firma Verdi al termine di una bella azione di Insigne dopo 62 minuti di partita. Il definitivo 5-0 è di Tutino. L'attaccante in prestito al Cosenza salta l'avversario prima di depositare in rete per il gol che chiude l'amichevole del Napoli. La squadra di Ancelotti sfiderà il prossimo 24 luglio la Cremonese, due giorni più tardi la fine del ritiro di Dimaro.