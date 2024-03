SERIE A Serie A: Napoli e Juve in crisi, Milan e Atalanta volano Per Tudor esordio da brividi con la Lazio. Fiorentina ancora ko

Un gol di Marusic allo scadere manda in estasi l'Olimpico, fa finire in gloria l'esordio di Tudor sulla panchina della Lazio e certifica la crisi della Juve, che ha racimolato appena sette punti nelle ultime nove gare e ora comincia a guardare con preoccupazione le squadre che si avvicinano alle sue spalle.

Il Milan, invece, vince 2-1 a Firenze: al Franchi segna con Loftus-Cheek e Leao e allunga al secondo posto portandosi a +6 sui bianconeri. La squadra rossonera dimostra di attraversare un grande momento inanellando il quarto successo di fila in campionato di cui tre fuori casa dopo quelli contro Lazio e Verona.

Male la Fiorentina che non riesce a centrare un risultato positivo nella prima partita senza il direttore generale Joe Barone, scomparso lo scorso 19 marzo. Per la squadra di Italiano, scivolata al 10° posto (ma con una gara in meno) si tratta del secondo ko interno in questo 2024: l'Europa, almeno in campionato, si sta allontanando.

A festeggiare è anche l'Atalanta che travolge un Napoli alla deriva e torna prepotentemente in corsa per la Champions dovendo recuperare anche una gara. Miranchuk è il grande protagonista contro un Napoli senza mordente, fischiato a lungo dal pubblico, ormai troppo lontano dal quarto e quinto posto, che invece torna nel mirino della Lazio.

Nelle altre gare il Torino sorpassa il Monza con un rigore di Sanabria che fa mugugnare i lombardi. In zona salvezza punto prezioso per il Frosinone in casa del Genoa. La Lazio costruisce con calma e abnegazione il suo successo.

