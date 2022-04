Finisce 1-1 il match tra Napoli e Roma, valido per la 33esima giornata di Serie A. Al rigore di Insigne in apertura di partita (11'), risponde la zampata di El Shaarawy nel finale (91'), al termine di un secondo tempo in crescendo per gli uomini di Mourinho. I partenopei scivolano a -4 dal Milan capolista e vedono sbiadire il sogno scudetto, i giallorossi invece non perdono terreno sulla Juve, sebbene la zona Champions resti distante 5 punti.