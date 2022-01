Serie A nel caos, oggi la C ferma tutto fino al 16

Serie A nel caos a causa del Covid e delle norme poco chiare: dopo i quattro rinvii di ieri, domenica prossima se ne profilano almeno 3. Bologna, Torino e Udinese non potranno scendere in campo e anche Fiorentina e Atalanta dovranno rimandare il loro debutto ufficiale del 2022. Poi c’è la situazione della Salernitana che resta molto complessa, ma che oggi può sbloccarsi dopo i tamponi che effettueranno i contatti diretti che finiscono il periodo di quarantena obbligatoria. Domenica dunque non saranno sicuramente disputate Cagliari-Bologna, Torino-Fiorentina e Udinese-Atalanta. Nel pomeriggio è poi attesa la decisione della Lega Pro che va verso lo stop anche per la domenica 16 gennaio.