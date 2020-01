MERCATO SERIE A: news di mercato

Mancano appena dieci giorni alla fine del mercato di serie A. Non ci sono stati particolari movimenti fino a questo momento, nelle ultime ore diverse big europee hanno messo gli occhi sul gioiellino del Brescia Sandro Tonali, tra cui Manchester City e PSG, con tutte le probabilità anche la Juve e l'Inter parteciperanno all'asta per il classe 2000.

Mentre il Cagliari è vicino all'ingaggio di un giocatore della Juventus, Marko Pjaca infatti sarebbe pronto a sbarcare in Sardegna agli ordini di Rolando Maran. Sempre la stessa Juventus starebbe ragionando allo scambio Bernardeschi- Rakitic con il Barcellona, l'unico nodo da risolvere è il conguaglio che i catalani dovrebbero versare ai bianconeri.

Si parla anche di Inter, i nerazzurri infatti si muovono sia sul fronte dell'entrate sia su quello delle uscite, Ausilio, direttore sportivo e responsabile dell'area tecnica dell'Inter, fa il punto sul mercato: “ci siamo presentati in maniera ufficiale al Totthenam per Eriksen, la situazione è complicata ma cercheremo di portarlo a casa”. Sul fronte uscite, una squadra inglese sta pensando a Matias Vecino, il Manchester United infatti secondo i media inglesi avrebbe individuato nell'Uruguayano il rinforzo per il centrocampo di Solskjaer.

Il Napoli invece, che sta cercando di lasciarsi alle spalle questo periodo buio, sarebbe pronto ad offrire il rinnovo a Dries Mertens, l'attaccante belga, in scadenza a giugno avrebbe aperto all'ipotesi di rinnovare il proprio contratto.



