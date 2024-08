CAMPIONATO Serie A, prima giornata senza vincitori: 4 pareggi su 4 partite

Torna in campo la Serie A con la prima giornata di campionato. A inaugurare le partite Genoa-Inter chiusa 2-2 e Parma-Fiorentina che finisce 1-1. Il Milan pareggia con il Torino 2-2 e finisce sullo 0-0 Empoli-Monza. In panchina parte già deluso Antonio Conte: "Al Napoli siamo quasi all'anno zero, mercato duro e senza soldi". In casa Roma De Rossi alle prese con il rebus Dybala: "A Cagliari sarà con noi".

