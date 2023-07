MERCATO Serie A, si muovono le lombarde. Visite per Frattesi all'Inter Le milanesi, l'Atalanta e il Monza movimentano il mercato, intanto ecco il ds del Milan

Giornata di grandi movimenti tra le squadre lombarde della Serie A, con Inter, Milan, Atalanta e Monza protagoniste di diversi acquisti. Si sta chiudendo proprio in queste ore l'affare che aveva infiammato il mercato durante tutto giugno, quello di Davide Frattesi, con il centrocampista del Sassuolo che è arrivato a Milano per effettuare le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà all'Inter ed è stato sommerso dai cori e dall'affetto dei tifosi. Arrivo nel capoluogo lombardo anche per Luka Romero, giovanissimo fantasista argentino che, terminata l'esperienza alla Lazio, sta per accasarsi al Milan. A proposito dei rossoneri, definito in queste ore il nome del nuovo direttore sportivo: è Angelo D'Ottavio, che era entrato nello staff milanista nel 2017 ed è stato promosso dopo sei anni da scout per il club. Attivissima l'Atalanta, che ha portato a Bergamo Sead Kolasinac, difensore bosniaco classe 1992 passato per Arsenal, Schalke 04 e Marsiglia, e attende l'arrivo in città anche di Mitchel Bakker, esterno di 23 anni che può giocare su entrambe le fasce e abbraccerà il nerazzurro dopo le esperienze con Psg e Bayer Leverkusen. Infine, si muove anche il Monza, che ha riscattato il difensore Armando Izzo dopo l'anno trascorso in Brianza in prestito dal Torino.

